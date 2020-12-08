Заплати и… копти?

Государство поощряет инициа­тиву отечественных растение­водов по созданию огородов под пленкой, несмотря на то что дым от теплиц накрывает окрестные населенные пункты серой пеленой. В текущем году тепличные плантации в области увеличились еще на 79 га. Таким образом, общая их площадь, отведенная под возделывание овощей, лимонов, рассады и цветов, достигла 1 193 га, что составляет 67% всех теплиц по республике.

Основная часть «зимних огородов» Туркестанской области приходится на Сарыагашский район – 726 га. Так сложилось исторически и связано с местными природно-климатическими условиями. Здесь тепло, значит, меньше затрат на топливо.

За последние 5 лет количество теплиц в Сарыагашском районе выросло в 4 раза. На его долю сегодня приходится 43% теплиц от общего объема по стране. Следом идут районы: Ордабасинский – с 78 га, Келесский, где теплиц на 2 га меньше, и Казыгуртский – с 61 га.

Постепенно на выращивание овощей в закрытом грунте переходят также земледельцы Кентау, Туркестана и других районов, но делают это пока в существенно меньших масштабах. Всего в районе сейчас имеется 2 287 теплиц, из которых половина – 1 062 – зарегистрирована в статусе ИП, обеспечивающих работой 2 287 человек.

Проезжая по трассе, ведущей из Шымкента в Жетысай, можно заметить, что чуть ли не в каждом дворе жителей Сары­агашского района основную часть территории занимают теплицы. Финансовая господдержка их строительства стала отличной мотивацией для сельчан.

К примеру, житель поселка Капланбек Еркин Торебеков имеет большой опыт выращивания овощей в открытом грунте. Несколько лет назад, услышав об увеличении субсидий под теплицы, отвел под них сразу 4 га. Сегодня земледелец уже выращивает овощи на 20 га закрытого грунта, а возглавляемое им ТОО «Жабай ата» является одним из крупнейших тепличных хозяйств.

На общем фоне это предприятие выделяется не только площадью теплиц, но еще и тем, что оно одно из немногих, в котором огород под пленкой отапливается природным газом, а значит, имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Оно хоть и расположено в поселке Капланбек, но жители соседних домов не имеют ничего против такого соседства, чего не скажешь о теп­лицах, отапливаемых углем.

Черный шлейф дыма накрывает населенные пункты, вызывая вполне обоснованное возмущение жителей, которые, с одной стороны, круглый год получают работу в теплицах, с другой – хотят дышать нормальным воздухом.

Решить проблему загазованности пока не получается, ведь таких теплиц, как у ТОО «Жабай ата», в районе всего примерно 5% от общего числа. Остальные отапливаются каменным углем, что негативно сказывается на экологии.

У жителя сельского округа Жибек Жолы Али Валиева площадь огорода в закрытом грунте – чуть более гектара. На отопление в холодное время года уходит от 80 до 100 тонн твердого топлива. И таких сельских предпринимателей в каждом поселке десятки, если не сотни. Можно только представить, в каких масштабах сжигается уголь и в каком дыму вынуждены жить люди. Тут и здоровые начнут задыхаться, не говоря уже о детях с ослабленным иммунитетом, пожилых людях, астматиках и прочих.

– Пока в районе не наблюдалось сегодняшней концентрации теп­лиц, нагрузка на окружающую среду была существенно ниже, – говорит руководитель отдела экологического регулирования областного управления природных ресурсов и природопользования Акмарал Жумабекова. – У нас проблема основная, знаете, в чем? Помимо угля владельцы тепличных комплексов используют рубленые куски шин и прочее суррогатное топливо, чтобы сэкономить. А это сильно влияет на экологию. Конечно, идеальным вариантом был бы переход на газ – он и дешевле, и экологичней, но голубое топливо в районе в дефиците.

Проблема еще и в том, что владельцы теплиц не просто загрязняют атмосферу, но и не желают платить за это, не оформляют разрешений на эмиссию в окружающую среду.

– Мониторинг показал, что в среднем уголь используется в 95% случаев для обогрева теп­лиц, – комментирует ситуа­цию старший помощник прокурора Сарыагашского района Даурен Ешанкулов. – Выбросы дос­тавляют неудобства жителям близлежащих домов, о чем они сообщают в социальных сетях, пишут жалобы в акимат и правоохранительные органы.

В 2018 году прокуратура области проводила проверку на предмет соблюдения экологичес­кого законодательства в ряде районов. В поле зрения попал и Сарыагашский с его многочисленными теплицами. Тогда по итогам мониторинга на владельцев тепличных комплексов, которые не имели разрешений на эмиссию, наложили большие штрафы. Некоторым пришлось заплатить до 500 тыс. тенге, что чуть ли не в 10 раз больше, чем официальная плата за эмиссию!..

– За загрязнение окружающей среды предусмотрены обязательные платежи, – рассказывает Акмарал Жумабекова. – Сумма зависит от вида используемого топлива и того, сколько тот или иной хозяйствующий субъект его расходует. Есть ставки, прописанные в Налоговом кодексе. Если говорить об отоплении теп­лиц углем, то при его использовании выделяются 5 веществ, загрязняю­щих атмосферу, и по каждому из них – своя ставка. Например, выброс пыли – 5 МРП, окисла азота и окисла серы – 10 МРП. Есть теплицы, которые жгут за год 250–300 тонн угля, а есть такие, которые расходуют 100 тонн, поэтому у них, соответственно, и оплата разная.

При расчете объема выбросов учитывается, какой вид топлива использует сельский предприниматель, сколько он его расходует, какова марка котла, равно как высота и диаметр печной трубы.

В конце прошлого года был разработан Комплексный план мероприятий по оздоровлению окружающей среды Туркестана и территории области на 2020–2021 годы. Один из его пунктов как раз и предусматривает проведение разъяснительной работы среди владельцев теплиц о необходимости получить разрешение на эмиссию в окружаю­щую среду.

Специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования совместно с экологами побывали в разных районах области. Они рассказывали, в каких случаях необходимо брать разрешение на эмиссию, как пройти процедуру ее оформления, тем более что она сейчас полностью переведена в элект­ронный формат.

Если раньше процедура могла занимать до 4 месяцев, то сейчас для объектов 3-й категории, а к ним относятся и теплицы, определен 10-дневный срок. Разрешение отныне, если не меняются условия природопользования, то есть если хозяйствующий субъект, к примеру, не переходит на газ или не ставит дополнительный отопительный котел, действует в 2 раза дольше – на протяжении 10 лет.

После разъяснительной кампании растениеводы начали оформлять необходимые документы. Так, если в 2017 году в Сарыагашском районе не было выдано ни одного разрешения на эмиссию, то в 2018-м его оформил один владелец тепличного комплекса. В 2019 году таковых было уже 144. В текущем году к ним прибавилось еще 37.

– Работать без разрешения на эмиссию нельзя, – предупреждает Акмарал Жумабекова. – Законодатель обязывает предпринимателей получить его, оформив соответствующие документы. Если же кто-то рискнет, то департамент экологии подсчитает ущерб, нанесенный окружающей среде, и тогда платить придется в 10, а то и более раз больше, чем за эмиссию. К сожалению, даже сейчас, после проведения широкой информационной кампании, в том же Сарыагашском районе официально «коптят небо» порядка 10% собственников теплиц.

По данным департамента экологии Туркестанской области, решениями суда по Сарыагашскому району приостановлена работа 8 теплиц, наложены штрафы на их собственников за нарушение экологического законодательства. Но проблему это не решает. Требуются системные меры.