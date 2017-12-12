​«Запорожцы» – огнеборцы

В с. Запорожье Жаксынского района открыт еще один пожарный пост.

Во многом это стало возможным благодаря инициативе и пониманию со стороны руководства ТОО «Запорожье». Необходимость создания пожарного поста в селе, расположенном в 50 км от ближайшей пожарной части государственной противопожарной службы, возникла давно. Вновь созданная команда огнеборцев будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению.

Заместитель начальника департамента по ЧС Акмолинской области Канат Доспаев в торжественной обстановке вручил личному составу в подарок комп­лекты боевой спецодежды. Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом и телефонной связью. На вооружении тут стоит пожарный автомобиль АЦ-130, на боевое дежурство заступил личный состав команды – 4 человека.

Всего в районах области действуют 12 пожарных постов, 5 из которых открыты в нынешнем году.