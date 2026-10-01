Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей

Столетний юбилей заповедника стал не только поводом оглянуться назад, но и возможностью поговорить о будущем: каким мы передадим следующим поколениям этот уникальный уголок Западного Тянь-Шаня и что необходимо сделать, чтобы сохранить его природное богатство.

«Аксу-Жабаглы» – первый государственный природный заповедник Казахстана и Цент­ральной Азии. Его история началась 14 июля 1926 года. Именно в этот день постановлением Совета народных комиссаров Казахской АССР был создан заповедник. Его первоначальная площадь составляла около 30,5 тыс. гектаров.

Сегодня «Аксу-Жабаглы» – это не просто территория с особым режимом охраны, а огромная природная лаборатория, где на протяжении десятилетий ведутся научные наблюдения за растительным и животным миром. Здесь представлены разнообразные горные ландшафты Западного Тянь-Шаня: ущелья, горные озера, ледники, высокогорные участки и уникальные растительные сообщества. Обитают редкие виды животных, в том числе снежный барс, архар, сибирский горный козел, тянь-шаньский медведь.

Заповедник является частью международной системы охраны природного наследия. В 2015 году территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО. По данным программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», регион отличается исключительным биологическим разнообра­зием: здесь представлены значительная часть видов птиц и позвоночных Западного Тянь-Шаня, множество типов растительности и тысячи видов насекомых. По данным, приведенным в материалах к юбилею, фауна заповедника включает 52 вида млекопитаю­щих, 299 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся и три вида земноводных. Богат и растительный мир: здесь произрас­тают более 1 300 видов высших растений, среди которых есть редкие, включенные в Красную книгу Казахстана.

Особую известность «Аксу-Жабаглы» принесли весенние цветы, прежде всего тюльпаны. Век назад они цвели здесь, и сегодня, несмотря на все изменения вокруг, вес­ной горные склоны вновь окрашиваются в яркие цвета. В этом, пожалуй, и заключается главный смысл заповедника: сохранить природу не как музейный экспонат, а как живую систему.

В 2016 году транснациональный природный объект «Западный Тянь-Шань», включаю­щий территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В составе этого объекта находится и «Аксу-Жабаглы».

ЮНЕСКО, в частности, отмечает его значение как одного из мировых центров происхождения многих культурных плодовых растений.

На торжественном мероприятии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул, что сохранение природного наследия, развитие экологической культуры и ответственное отношение к земле и воде являются общей задачей. Одним из таких проектов стало открытие смотровой площадки в ущелье Аксу. Новый объект призван знакомить посетителей с природным ландшафтом региона, а также способствовать развитию экологического туризма.

В рамках юбилейной программы была проведена научная конференция «Личность нации – Турар Рыскулов и жемчужина века – Аксу-Жабаглы». Ученые, педагоги, экологи и сотрудники заповедника обсудили историю его создания, научные исследования, природный потенциал и современные задачи по сохранению экосистем.