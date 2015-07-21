Запоздалое раскаяние?.. Свежий выпуск 405 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

У истца два сына в возрасте 34 лет и 30-летняя дочь.

Но дети высказались против содержания матери. И на это, по мнению суда, у них оказались вес­кие причины. Все трое с раннего возраста работали. Дочь – с 16 лет, а двое сыновей с 12, сами оплачивали коммунальные услуги. Со слов ответчиков, после развода отец им не помогал, алименты не платил. А мать, не заботясь о них, никогда не работала, вынуждая детей зарабатывать самим на пропитание: на мойке машин, на автозаправке, в кафе... Кто где мог. По достижении совершеннолетия мать выгнала дочь из дома. А сыновья ушли сами. Сегодня у каждого из них своя жизнь, свои семьи и обязанности. Родные дети считают, что ничем не обязаны матери, не давшей им должного воспитания, ухода и материнской ласки.

По закону нетрудоспособные граждане – это лица, достигшие установленного законом пенсионного возраста или признанные инвалидами. А истец пенсионного возраста еще не достигла, справки о наличии инвалидности суду представлены не были. Кроме того, она сдает комнату в квартире. По итогам судебного разбирательства суд в удовлетворении иска ей отказал.



