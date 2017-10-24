Журналистское расследование Заправка с «сюрпризом» 24 октября 2017 г. 11:00 Любовь Доброта, Шымкент Житель Шымкента Николай Семененко – один из тех автовладельцев, кто на собственном опыте испытал все «прелести» заправки некачественным горючим.В тот злополучный день водитель с 13-летним стажем заправил полный бак на АЗС одной известной сети, особо настойчиво рекламирующей качество топлива, взял чек и отправился на работу. В районе железнодорожного вокзала бортовой компьютер выдал ошибку. Николай припарковался, чтобы разобраться в случившемся. Но «Тойота Лэнд Крузер» вообще перестала заводиться. Пришлось вызывать эвакуатор, чтобы доставить ее в сервис-центр. Специалисты сняли бак, слили солярку, которая оказалась чуть ли не черного цвета. Причина сбоя в работе автомобиля была очевидной: некачественное горючее. Понадобилась проверка бензонасоса и форсунок, замена сетки и фильтра тонкой очистки, прочистка топливопровода... Автомобилю в сервис-центре пришлось провести весь день. Владелец же тем временем отправился на АЗС, чтобы заявить о своих претензиях. Но там его с порога, что называется, отшили: мол, все равно ничего не докажешь. И в подтверждение своих слов показали сертификат соответствия на солярку.Пришлось искать адвоката, который окончательно остудил пыл клиента, популярно объяснив: особых перспектив доказать свою правоту у того нет. В лучшем случае дело дойдет до суда и по его решению удастся вернуть деньги, потраченные на ремонт. Но в эту сумму как раз и выльются услуги юриста. Причем на возмещение морального вреда рассчитывать не придется. А еще нужно будет потратить время на хождение по судам, ожидание экспертиз и прочие нюансы отечественной юриспруденции. Николай Семененко передумал что-либо доказывать в суде, но для себя сделал ряд важных выводов.– Я купил дополнительную систему фильтров и очистки топлива, – говорит Николай. – Все это обошлось почти в 500 долларов плюс стоимость дополнительных фитингов, шлангов и оплата за монтаж. Это не является абсолютной гарантией от повторения подобных сбоев в работе двигателя, но хоть какая-то дополнительная защита. По собственному опыту могу сказать: на каждой третьей АЗС можно нарваться на некачественное дизтопливо. С тем, что вероятность залить в бак какой-нибудь нефтехимический суррогат достаточно высока, согласен и председатель ОЮЛ и ИП «Ассоциация «Жанар-Жагармай» по Южно-Казахстанской области Кайыпбек Камбаров. Из собственной практики он рассказывает случай, когда, будучи членом комиссии, занимавшейся рассмотрением жалоб автолюбителей, вместе с экспертами снял бак одного из автомобилей. – Чего там только не оказалось! Взвеси, шлаки, другой мусор, – говорит Кайыпбек Камбаров. – И накапливалось это не один день. Прослеживается целая цепочка, способствующая засоренности горючего. К сожалению, точными данными мы не располагаем, но косвенная информация свидетельствует, что до 70% емкостей для хранения топлива не очищаются должным образом. И если в автомобильный бак попадает бензин с донышка такого резервуара, то проблемы в работе двигателя обеспечены. И здесь автовладелец должен сам позаботиться о сохранности своей машины, ибо практика показывает, что доказать несоответствие топлива техническому регламенту Таможенного союза не так-то просто. Ставим же мы фильтры для очистки питьевой воды, чтобы быть уверенными в ее качестве? То же самое надо практиковать и в отношении использования горючего. Анализ жалоб и обращений в ОЮЛ и ИП «Ассоциация «Жанар-Жагармай» по ЮКО свидетельствует, что чаще всего претензии к качеству дизтоплива и точности налива касаются мелких АЗС, не входящих в крупные сети поставщиков горючего. По идее владелец автозаправки должен быть сам заинтересован в очистке емкостей для хранения бензина и солярки и установке дополнительных фильтров при его наливе. Логично, что автолюбитель, заправившийся на определенной бензоколонке некачественным горючим, станет объезжать ее стороной и другим посоветует. – Доверие к мелким АЗС падает, – уверен Кайыпбек Камбаров. – Сервис у них не тот, бензином они заправляют «левым», да еще и недоливают. Таксисты, которые считают каждый литр и километр, жалуются на неточность налива. Если автолюбители станут игнорировать те заправки, в которых их заправили плохим бензином или недолили, бизнес этих недобросовестных дельцов пойдет на спад. К слову, за последние годы число АЗС в Южном Казахстане пошло на убыль. Когда-то их было 625, сейчас – 560. Активисты общественных организаций предлагают автолюбителям объединиться и на добровольных началах создать интерактивную карту, на которой будут отмечены все АЗС с некачественным бензином. Тогда водители смогут объезжать их стороной. Звучат и предложения к госорганам – наладить как минимум ежемесячную проверку качества топлива специальными аккредитованными лабораториями. Водителям, столкнувшимся с некачественным горючим, следует обратиться в отдел защиты прав потребителей областного департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Правда, не знаю, насколько радушный прием их там ждет. Во всяком случае заместитель руководителя департамента Бауржан Таштанов почти два дня убеждал автора этих строк, что подобными функциями защиты водителей его ведомство не наделено, не имеет на то полномочий, необходимых специалистов и приборов. И настоятельно советовал обратиться в департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию по Южно-Казахстанской области. В областном департаменте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию, который действительно до 15 июля 2015 года занимался рассмотрением жалоб на качество топлива, рассказали о таком случае. По информации руководителя отдела Алии Кырыкбаевой, к ним с соответствующим заявлением ближе к середине позапрошлого года обратилось руководство одного из госорганов с жалобой на поставщика ГСМ. Для рассмотрения обращения создали специальную комиссию. После проведения проверки и назначения ряда экспертиз удалось доказать, что октановое число поставляемого топлива не соответствует заявленному типу. Проще говоря, вместо АИ-92 бюджетная организация получала АИ-80. Руководство компании-поставщика вынуждено было признать этот факт и уплатить солидный административный штраф. Более того, пришлось произвести перерасчет за весь объем поставки горючего. Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию по Южно-Казахстанской области сейчас не занимается контролем качества нефтепродуктов, но по-прежнему рассматривает жалобы, касающиеся точности налива топлива в бак. И хотя подобных обращений в последнее время становится меньше, они все же есть. С начала года на недолив поступило четыре жалобы. При этом две не подтвердились, а по двум фактам проверка еще продолжается. Впервые в нынешнем году сотрудники ведомства столкнулись с жалобами на… перелив топлива. Для тех, кто, как и я, далек от автомобильных дел, поясню: это когда бак машины рассчитан на 35 литров, а заправщик утверждает, что в него удалось залить… 37. В нюансах такого парадокса сейчас и разбираются метрологи, пытаясь установить, как это могло случиться и в чем, собственно, подвох? Николай Семененко с переливом топлива на АЗС пока не сталкивался, но охотно поделился с читателями нашей газеты секретом того, как избежать недолива. Автолюбитель советует заливать только полный бак и ехать на АЗС лишь в том случае, когда начнет мигать лампочка, сигнализирующая о критическом объеме оставшегося топлива. При таком подходе нечистым на руку операторам автозаправочных станций уж точно не помогут никакие ухищрения, к которым они привычно пытаются прибегнуть.