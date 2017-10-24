Журналистское расследование
​Заправка с «сюрпризом»
Любовь Доброта, Шымкент

Житель Шымкента Николай Семененко – один из тех авто­владельцев, кто на собственном опыте испытал все «прелести» заправки некачественным горючим.

В тот злополучный день водитель с 13-летним стажем заправил полный бак на АЗС одной известной сети, особо настойчиво рекламирующей качество топ­лива, взял чек и отправился на работу. В районе железнодорожного вокзала бортовой компьютер выдал ошибку. Николай припарковался, чтобы разобраться в случившемся.

Но «Тойота Лэнд Крузер» вообще перестала заводиться. Приш­лось вызывать эвакуатор, чтобы доставить ее в сервис-центр. Специалисты сняли бак, слили солярку, которая оказалась чуть ли не черного цвета. Причина сбоя в работе автомобиля была очевидной: некачественное горючее. Понадобилась проверка бензонасоса и форсунок, замена сетки и фильтра тонкой очистки, прочистка топливопровода...

Автомобилю в сервис-центре пришлось провести весь день. Владелец же тем временем отправился на АЗС, чтобы заявить о своих претензиях. Но там его с порога, что называется, отшили: мол, все равно ничего не докажешь. И в подтверждение своих слов показали сертификат соответствия на солярку.

Пришлось искать адвоката, который окончательно остудил пыл клиента, популярно объяс­нив: особых перспектив доказать свою правоту у того нет. В лучшем случае дело дойдет до суда и по его решению удастся вернуть деньги, потраченные на ремонт. Но в эту сумму как раз и выльются услуги юриста.

Причем на возмещение морального вреда рассчитывать не придется. А еще нужно будет потратить время на хождение по судам, ожидание экспертиз и прочие нюансы отечественной юриспруденции. Николай Семененко передумал что-либо доказывать в суде, но для себя сделал ряд важных выводов.

– Я купил дополнительную сис­тему фильтров и очистки топ­лива, – говорит Николай. – Все это обошлось почти в 500 долларов плюс стоимость дополнительных фитингов, шлангов и оплата за монтаж. Это не является абсолютной гарантией от повторения подобных сбоев в работе двигателя, но хоть какая-то дополнительная защита. По собственному опыту могу сказать: на каждой третьей АЗС можно нарваться на некачест­венное дизтопливо.

С тем, что вероятность залить в бак какой-нибудь нефтехимический суррогат достаточно высока, согласен и председатель ОЮЛ и ИП «Ассоциация «Жанар-Жагармай» по Южно-Казахстанской области Кайыпбек Камбаров. Из собственной прак­тики он рассказывает случай, когда, будучи членом комиссии, занимавшейся рассмотрением жалоб автолюбителей, вместе с экспертами снял бак одного из автомобилей.

– Чего там только не оказалось! Взвеси, шлаки, другой мусор, – говорит Кайыпбек Камбаров. – И накапливалось это не один день. Прослеживается целая цепочка, способствующая засоренности горючего. К сожалению, точными данными мы не располагаем, но косвенная информация свидетельствует, что до 70% емкос­тей для хранения топлива не очищаются должным образом. И если в автомобильный бак попадает бензин с донышка такого резервуара, то проблемы в работе двигателя обеспечены.

И здесь автовладелец должен сам позаботиться о сохранности своей машины, ибо практика показывает, что доказать несоответствие топлива техническому регламенту Таможенного союза не так-то просто. Ставим же мы фильтры для очистки питьевой воды, чтобы быть уверенными в ее качестве? То же самое надо практиковать и в отношении использования горючего.

Анализ жалоб и обращений в ОЮЛ и ИП «Ассоциация «Жанар-Жагармай» по ЮКО свидетельствует, что чаще всего претензии к качеству дизтоплива и точности налива касаются мелких АЗС, не входящих в крупные сети поставщиков горючего.

По идее владелец автозаправки должен быть сам заинтересован в очистке емкостей для хранения бензина и солярки и установке дополнительных фильтров при его наливе. Логично, что автолюбитель, заправившийся на определенной бензоколонке некачественным горючим, станет объезжать ее стороной и другим посоветует.

– Доверие к мелким АЗС падает, – уверен Кайыпбек Камбаров. – Сервис у них не тот, бензином они заправляют «левым», да еще и недоливают.

Таксисты, которые считают каждый литр и километр, жалуются на неточность налива. Если автолюбители станут игнорировать те заправки, в которых их заправили плохим бензином или недолили, бизнес этих недобросовестных дельцов пойдет на спад. К слову, за последние годы число АЗС в Южном Казахстане пошло на убыль. Когда-то их было 625, сейчас – 560.

Активисты общественных организаций предлагают автолюбителям объединиться и на добровольных началах создать интерактивную карту, на которой будут отмечены все АЗС с некачественным бензином. Тогда водители смогут объезжать их стороной. Звучат и предложения к госорганам – наладить как минимум ежемесячную проверку качества топлива специальными аккредитованными лабораториями.

Водителям, столкнувшимся с некачественным горючим, следует обратиться в отдел защиты прав потребителей областного департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Правда, не знаю, насколько радушный прием их там ждет.

Во всяком случае заместитель руководителя департамента Баур­жан Таштанов почти два дня убеждал автора этих строк, что подобными функциями защиты водителей его ведомство не наделено, не имеет на то полномочий, необходимых специалис­тов и приборов. И настоятельно советовал обратиться в департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию по Южно-Казахстанской области.

В областном департаменте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию, который действительно до 15 июля 2015 года занимался рассмотрением жалоб на качество топлива, рассказали о таком случае. По информации руководителя отдела Алии Кырыкбаевой, к ним с соответствующим заявлением ближе к середине позапрошлого года обратилось руководство одного из госорганов с жалобой на поставщика ГСМ. Для рассмот­рения обращения создали специальную комиссию.

После проведения проверки и назначения ряда экспертиз удалось доказать, что октановое число поставляемого топлива не соответствует заявленному типу. Проще говоря, вместо АИ-92 бюджетная организация получала АИ-80. Руководство компании-поставщика вынуждено было признать этот факт и уплатить солидный административный штраф. Более того, пришлось произвести перерасчет за весь объем поставки горючего.

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию по Южно-Казахстанской области сейчас не занимается контролем качества нефтепродуктов, но по-прежнему рассматривает жалобы, касающиеся точности налива топлива в бак. И хотя подобных обращений в последнее время становится меньше, они все же есть. С начала года на недолив поступило четыре жалобы. При этом две не подтвердились, а по двум фактам проверка еще продолжается.

Впервые в нынешнем году сот­рудники ведомства столкнулись с жалобами на… перелив топлива. Для тех, кто, как и я, далек от автомобильных дел, поясню: это когда бак машины рассчитан на 35 литров, а заправщик утверждает, что в него удалось залить… 37. В нюансах такого парадокса сейчас и разбираются метрологи, пытаясь установить, как это могло случиться и в чем, собственно, подвох?

Николай Семененко с переливом топлива на АЗС пока не сталкивался, но охотно поделился с читателями нашей газеты секретом того, как избежать недолива. Автолюбитель советует заливать только полный бак и ехать на АЗС лишь в том случае, когда начнет мигать лампочка, сигнализирующая о критическом объеме оставшегося топлива. При таком подходе нечистым на руку операторам автозаправочных станций уж точно не помогут никакие ухищрения, к которым они привычно пытаются прибегнуть.

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