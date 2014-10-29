Общество Запрещать шипованную резину в Казахстане не будут Айнур Курамысова

Запрет на использование автолюбителями шипованной резины в Казахстане вводиться не будет. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Кazpravda.kz.



"Могу сказать, что в мире шипованная резина применяется. На республиканских дорогах в зимний период, с учетом наших погодных условий, это необходимо. У нас никаких планов по запрету использования шипованной резины на республиканских трассах не имеется. То, что касается города, возможно, в местах скопления транспорта какое-то воздействие на асфальт имеется. В ряде стран существует запрет на шипованную резину. Вопрос, наверное, требует дополнительного изучения", – сказал Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.



Напомним, что на совещании с участием Президента экс-аким столицы Имангали Тасмагамбетов сказал, что наряду с грузовыми автомобилями одной из причин разрушения столичных дорог является шипованная резина. По его словам, за 6 месяцев зимы автомобили, обутые в зимнюю резину с шипами, срезают 1 см асфальта.