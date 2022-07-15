Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала тему запрета абортов в Казахстане на фоне широких дискуссий на эту темы в мировом сообществе, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения в нашей стране у женщин имеются репродуктивные права. Это значит, что она сама решает, сама планирует, сама с семьей решает вопрос о рождении ребенка. Поэтому норм, запрещающих аборты, у нас в стране нет. Пока законодательно нормы о запрете не рассматриваются", – заявил Гиният.

Кроме того, глава Минздрава рассказала, есть ли в Казахстане проблемы в этой сфере.

"Резкого роста случаев прерывания нежелательной беременности за последние пять лет не наблюдается. Все медицинские вмешательства, связанные с прерыванием беременности, проводятся комиссионно на уровне перинатальных центров, обсуждаются медиками. О последствиях подробно информируют и женщин", – ответила Гиният.