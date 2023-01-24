Запрет на экспорт лука из Казахстана объяснил глава Минторговли

По его словам, ситуация берется на контроль для обеспечения стабильности снабжения луком на внутреннем рынке страны.

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Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин высказался о возможном дефиците лука в Казахстане и росте цен на данный продукт, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Выяснилось, что в стране осталось 150 тыс. тонн лука, хотя, естественно, в сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? В том, что на сегодняшний день лук стал очень востребованным товаром. Прежде всего, вот эти заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился, это Узбекистан, Пакистан, Россия, его сейчас нет. Цена за килограмм лука на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане - 350 тенге», - сказал в кулуарах после заседания Правительства Серик Жумангарин.

В целом, по его словам, Казахстану для внутренних нужд требуется в месяц 30 тыс. тонн лука, а если считать период до апреля - то выходит 90 тыс. тонн лука.

«Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой деятельности приняла решение ввести запрет на экспорт лука на три месяца. Как показывает практика, мы не можем найти пути и схемы, каким образом был вывезен лук из страны, есть подозрения, что он вывозится в том числе и по "серым" схемам. Я разговаривал непосредственно с руководством Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас берем на контроль эту ситуацию, чтобы по луку была стабильность снабжения у казахстанских потребителей», - отметил министр.

Одновременно, сообщил глава Минторговли, ведется работа по заключению контрактов на поставку 3 тыс. тонн раннего лука в апреле с Таджикистаном.

"Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить стабильность цен, чтобы лук не поднялся до спекулятивных цен. Я думаю, что если сейчас решение МВК по запрету на вывоз будет выполняться, то нам удастся это сделать. Пока действуют спекулятивные настроения. На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей, они с большим трудом контрактуются по луку, так как аграрии хотят продавать его по завышенной цене», - подчеркнул министр.

Но в этом случае, по его словам, есть риск роста цен на лук на внутреннем рынке.

«Определенное повышение цен, наверное, стоит ожидать. Прогнозы я давать не могу, вопрос этот достаточно субъективный», - резюмировал Жумангарин.