Запрет на использование ставных сетей может ударить по рыбакам Атырауской области

Экономика
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Серик Кабдулов
Из-за запрета на использование ставных сетей под угрозой срыва в Атырауской области оказалась осенняя путина, сообщает Kazpravda.kz.

Сложившуюся ситуацию обсудили на видеоконференции, организованной Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» с участием представителей Комитета рыбного хозяйства, акимата Атырауской области, Ассоциации рыбных хозяйств – BD и рыболовецких предприятий региона.

Напомним, в августе текущего года, то есть накануне осенней путины, когда рыбаками уже потрачены средства на закуп рыболовных снастей, профильные ведомства объявили о запрете ставных сетей. Отныне при ловле рыбы в так называемом резерв­ном фонде рыболовных площадок казах­станского сектора Каспийского моря разрешалось применять лишь вентеря.

По данному факту Комитетом рыбного хозяйства было инициировано внесение соответствующих изменений в действующее законодательство. Запрет обосновывается тем, в частности, что рыбаками не полностью соб­людаются Правила использования водного пространства в акватории Атырауской области (необходимость удалиться от устья Урала на 50 километров, достигнув глубины до 3 метров), а использование ставных сетей негативно влияет на популяцию особо охраняемых видов ихтиофауны – тюленей и осетровых.

Между тем 1 сентября началась осенняя путина, и, по словам заместителя начальника Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Маншук Темешевой, к освоению рыбного лимита приступили только рыбаки Курмангазинского района. По Атырау в море вышли только единицы.
Всего на территории Атырауской области зарегистрировано 19 предприятий, занимающихся добычей рыбы и изготовлением рыбной продукции.

– Приемные пункты стоят. Я вчера там проезжала по работе и рыбаков, осуществляющих промысловое рыболовство, не видела. Нежелание выходить в море они мотивируют тем, что вентеря на глубине неэффективны, да и пользоваться ими умеют немногие, – заметила Маншук Темешева.

Начальник управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета рыбного хозяйства РК Арман Утепов пояснил: запрет является вынужденным шагом, направленным на сохранение численности рыб осетровых видов и каспийского тюленя. Он также напомнил, что аналогичный запрет однажды уже вводился – лет 40 назад еще при Союзе – и призвал природопользователей отнестись с пониманием, переоснащаться и приобретать морские суда.
– Проект внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие рыболовство, имел научное обоснование, получил положительное заключение экологической экс­пертизы и прошел все законодательные ступени, – отметил Арман Утепов.

Выступившие затем главы рыболовецких предприятий выразили категорическое несогласие с запретом и привели свои доводы. По их мнению, вентерный лов на Каспии, за исключением Курмангазинского района, невозможен по причине сложных природных условий.

Установка вентерей на глубине просто не имеет смысла, так как данные орудия лова будут снесены сильными ветрами. Кроме того, выход в море за пределы 50-километровой зоны небезопасен для рыбаков, использующих легкие лодки-будары, которые могут перевернуться, а люди – погибнуть. Приобретение же морских судов не имеет смысла из-за обмеления Урала и самого Каспийского моря...

– У нас есть морские суда, но если они и выйдут в море, то потом несколько дней обратно зайти не могут. Уже сентябрь заканчивается, а наши рыбаки до сих пор не приступили к работе. Как будем осваивать лимит, не знаем, – признается представитель ТОО «Абылай-хан» Анель Кушалиева.

Заместитель председателя Ассоциации рыбных хозяйств – BD Калыбай Утепов подверг сомнению компетентность научного обоснования на запрет, которым руководствовались ихтиологи ТОО «Казэкопроект», и потребовал предоставить данный документ для изучения.

– Совершенно непонятно, чем руководствуется наука, вынося такие рекомендации. Почему, например, в соседней Мангис­тауской области нет запрета на морской лов ставными сетями, хотя там тоже обитают и тюлени, и осетровые? – недоумевает Калыбай Утепов. – В целом никто не возражает, что краснокнижных представителей Каспийского моря надо охранять, но, во-первых, если речь идет только о нарушениях запретной зоны, указанной в правилах, то для их пресечения существует целая армия правоохранителей. И это не повод для объявления запрета на сети. Во-вторых, ратуя за сохранность рыбных запасов, Комитет рыбного хозяйства не учитывает интересы большого количества рыбаков Атырауской области, для которых рыбный промысел – главный источник существования и возможность обеспечивать свои семьи.

В настоящее время объявленный запрет ведет к банкротству рыболовецких предприятий, недополучению бюджетом налогов, созданию дефицита и удорожанию рыбы и рыбной продукции, а также создает коррупционные предпосылки, так как рыбаки вынуждены будут нарушать закон и «договариваться» с правоохранителями.

По итогам совещания стороны решили вновь собраться для обсуждения проблемы в более широком формате, пригласив на встречу председателя Комитета рыбного хозяйства.

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