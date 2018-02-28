Запрет на комиссию за ведение банковского займа планируют внедрить в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража, согласно которым предусматривается запрет на комиссию за ведение банковского займа, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Устанавливается запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет", – отметил, представляя законопроект, министр юстиции Марат Бекетаев.
Также проектом предусматривается запрет на взимание вознаграждения, начисленного по истечении 180 дней просрочки по договорам ипотечного займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности и обеспеченного залогом недвижимого имущества.
Кроме того, предлагается установить иммунитет от обращения взыскания на алиментные платежи на содержание детей при наличии специальных счетов и предусмотреть право залогодателя самостоятельно реализовать залоговое имущество при предъявлении банком требования о досрочном исполнении обязательства.
Предлагается установить единые основания для компенсации стоимости изымаемого для государственных нужд имущества путем создания условий равноценного возмещения.
"В частности, размер возмещения при изъятии земельного участка определяется по рыночной стоимости имущества, а также возможность "натурального возмещения" при изъятии имущества для государственных нужд путем предоставления иного земельного участка – альтернатива возмещению стоимости", – отметил Марат Бекетаев.