Указы и распоряжения
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом продлили в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане ещё на 6 месяцев продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом, сообщает Kazpravda.kz.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

"Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автотранспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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