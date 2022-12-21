Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане

В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Речь идет о продлении совместного приказа министров энергетики, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности РК «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающего введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00).

«Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и в случае вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ», – уточнили в ведомстве.

Запрет призван не допустить нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также обеспечить стабильность и устойчивость развития национальной экономики, пояснили в МЭ РК.

Совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» опубликован на сайте Министерства энергетики и доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.