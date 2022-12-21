Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане

Экономика , Энергетика

В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Речь идет о продлении совместного приказа министров энергетики, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности РК «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающего введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00).

«Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и в случае вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ», – уточнили в ведомстве.

Запрет призван не допустить нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также обеспечить стабильность и устойчивость развития национальной экономики, пояснили в МЭ РК.

Совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» опубликован на сайте Министерства энергетики и доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.

 

Популярное

Все
Созидательная сила «четвертой власти»
Теплицы просят угля
За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье
Коммунальная ломка
Модернизация ЖКХ: с учетом утвержденных тарифов
И доверие, и ответственность
Гуманист и реформатор
Заглянем в запасники
Новый спорткомплекс в Астане
Поэт, признанный миром
Земельный хай-пай
Победа в гостях
Подвижник
У акимов станет больше заместителей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Рост бедности продолжается в Казахстане
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Энергетика
Комиссия выявила ряд нарушений в подготовке к отопительному…
Президент , Экономика
Три года займёт внедрение цифрового тенге в Казахстане – гл…
Правительство , Энергетика
Условия возврата ТЭЦ государству озвучили в Правительстве К…
Правительство , Экономика
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]