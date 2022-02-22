Запрет на вывоз картофеля и моркови снят в Казахстане

С 22 февраля 2022 года снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Напомним, с 22 января 2022 года для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары действовал запрет на вывоз этих овощей
По итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Казахстана.
«При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тысячи тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тысячи тонн сроком до 1 мая текущего года.
На основании решения МВК принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №44 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/m/amp/document/39784613. В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля», – дополнили в КГД.
Напомним, с 22 января 2022 года для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары действовал запрет на вывоз этих овощей
По итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Казахстана.
«При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тысячи тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тысячи тонн сроком до 1 мая текущего года.
На основании решения МВК принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №44 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/m/amp/document/39784613. В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля», – дополнили в КГД.