Запрет на вывоз картофеля и моркови снят в Казахстане

Экономика
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С 22 февраля 2022 года снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.   

Напомним, с 22 января 2022 года для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары действовал запрет на вывоз этих овощей

По итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Казахстана.

«При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тысячи тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тысячи тонн сроком до 1 мая текущего года.

На основании решения МВК принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №44 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/m/amp/document/39784613. В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля», – дополнили в КГД.

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Когда труд приносит радость
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Возрождение отрасли
Наскальное послание из глубины веков
Домбра Жамбыла – в дар музею
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Там, где реальность переплетается со сказкой
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Это не игрушка!
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Город с особым характером
Возвращение
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Робототерапия вместо лекарств
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Настоящая династия
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Не надо печалиться
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Конституционный закон Республики Казахстан
Подземные хроники Кангюя
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…
Мировой производитель дождевальных машин локализует произво…
Свыше 300 предпринимателей из районов проконсультировали фр…
Президенту доложили о реализации Указа «О мерах по либерали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]