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Экономика
Запрет на вывоз сахара вводится в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК подписал приказ «О некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового», сообщает Kazpravda.kz.

Приказом министра сельского хозяйства РК от 4 мая 2022 года № 140 сроком на шесть месяцев вводится запрет на вывоз с территории Казахстана сахара белого и сахара-сырца тростникового.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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