Запрет решит проблему?

Напомним, Министерство здравоохранения РК и многие депутаты выступают за законодательный запрет продажи, импорта, экспорта и производства вейпов. В Парламенте находится на рассмотрении соответствую­щий законопроект.

По данным Минздрава, в 2022 году 17,6% мальчиков и 9,6% девочек уже курили электронные сигареты. И эти цифры с каждым годом растут. Обеспокоенность у медицинского сообщества вызывает содержание жидкости для вейпов. Они генерируют аэрозоли высокой концентрации, способные повреждать эпителии дыхательных путей и вызывать гипоксию ткани. Об этом заявила представитель Министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева. Ее поддержал председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин, который добавил, что по результатам исследования санэпидслужбы Казахстана никотина в курительных смесях больше в 68–70 раз, чем в обычной сигарете. Поэтому, по его словам, такие устройства необходимо запрещать.

О вреде вейпов сказал и Президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане.

– Еще одной напастью, угро­жающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствуют их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные и от них до настоящих наркотиков – один шаг. Нужно принять срочные и системные меры для борьбы с этим опас­ным явлением, одними запретами делу не поможешь. Полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении. Я буду держать на особом контроле этот вопрос.

Действительно, одними запретами проблему не решить. Эту позицию разделяет партия зеленых «Байтақ», которая провела специальную пресс-конференцию в столице. Председатель партии Азаматхан Амиртаев отметил, что полный запрет электронных сигарет, наобо­рот, может увеличить их контрабандный ввоз.

– Мы выступаем за жесткое регулирование вейпов наравне с табачной и алкогольной продукцией. При этом категорически против продажи вейпов лицам до 21 года, – сказал глава партии зеленых.

На вопрос, каким способом партия предлагает жестко регулировать продажу вейпов, Азаматхан Амиртаев отметил, что они готовы проводить общественный контроль.

Председатель Ассоциации операторов курительного рынка Казахстана Малика Цхай отмечает, что предприниматели готовы соблюдать требование по запрету на продажу вейпов молодежи до 21 года. Они согласны, к примеру, на то, чтобы поменять цвета упаковок и вкусовые свойства, чтобы сделать их менее привлекательными для подростков. А еще такая продукция должна реа­лизовываться в специализированных магазинах за закрытыми витринами. И у покупателей должны проверять документы на соответствие возрасту.

Малика Цхай считает, что от тотального запрета вейпов государство лишится значительной части налогов, а также работы лишатся многие граждане, занятые в этой сфере. Ассоциация прог­нозирует, что в 2024 году бюджет страны за счет легальной реализации вейпов пополнится на 20 млрд тенге.

Спросили мы и о сертифицированных вейпах, которые стоят дороже «серых» трубочек. Не станет ли такая ценовая разница решающей в пользу выбора населением контрафактной продукции? Нам пояснили, что разница в цене между заводской и контрабандной продукцией небольшая. В контрабандном устройстве непонятно, что там залито и где оно произведено. А это вопрос здоровья. Сертифицированный продукт в этом плане выглядит безопаснее.