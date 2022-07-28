Фото: Минторговли РК
Сельское хозяйство
Запрета на экспорт лука нет – Минторговли Казахстана

В Казахстане нет запрета на экспорт лука. Об этом заявили в Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МТИ.

Официальный представитель Минторговли Алишер Омирзак разъяснил, что на прошедшей 22 июля Межведомственной комиссии (МВК) рассматривался вопрос роста цен на лук. При этом вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит, подчеркнул он.

«Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи на МВК было поручено Министерству сельского хозяйства Казахстана совместно с Комитетом торговли МТИ и акиматами областей разобраться с причинами роста цен», – сообщил Алишер Омирзак, попросив доверять только официальным источникам информации.

 

 

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