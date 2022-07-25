Запретам вопреки

Подозреваемого в незаконной охоте 31-летнего акмолинца задержали сотрудники Жаркаинского районного отдела полиции совместно с инспекторами РГП «Охотзоопром».

20 июля близ села Шойындыколь в кузове автомобиля «Газель» были обнаружены туша сайгака, гладкоствольное ружье марки МР-153, а также 11 патронов 12-го калибра. Авто управлял местный житель 1991 года рождения.

«Райотделом полиции данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Напомним, в настоящее время в Казахстане на основании биологического обоснования, разработанного Институтом зоологии МОН РК, действует запрет на употребление сайгаков, их частей и дериватов, кроме использования их в научных целях.

До конца научных изысканий по регулированию популяции численности животных действует мораторий на отстрел. Размер возмещения вреда за незаконно добытого сайгака составляет 500 МРП с учетом добавочных коэффициентов. В текущем году этот показатель достиг почти 7 млн тенге.