Запретить сотовым операторам менять условия тарифных планов предлагает АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана направило предложения Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о внесении изменений в Правила оказания услуг связи для защиты прав абонентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

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Ранее казахстанцы пожаловались в агентство на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение гигабайтов, минут голосовых звонков, SMS-сообщений и так далее).

Ведомство проанализировало поступившие материалы и установило, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы у абонентов, и одновременно повышают стоимость тарифного плана.

«В этой связи для исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены, АЗРК выработало определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи: в частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.

Предложенные рекомендации выработаны для защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь, абонент, которого не устраивают условия его тарифного плана, вправе перейти на другой тарифный план с подходящими условиями», – сообщили в агентстве.

Предложения антимонопольного органа сейчас рассматривает МЦРИАП.