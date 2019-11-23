Запретить уличные туалеты в школах предложил Асхат Аймагамбетов

Министр образования и науки РК предложил закрыть уличные туалеты в школах Казахстана. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по защите прав детей, передает Inform.kz.
Как сообщил Асхат Аймагамбетов, в Казахстане насчитывается 2 352 школы с уличными туалетами. А наибольшее число открытых туалетов в Туркестанской области - 60%, в Алматинской области - 54,6%, в ЗКО - 44,%, в Кызылординской области и ВКО - 43%
В этой связи министр предложил пересмотреть квалификационные требования к объектам образования.
"Не надо ждать, когда случится трагедия (...). Возможно, нам нужно пересмотреть наши квалификационные требования к объектам образования и обратиться к Минздраву по санитарным правилам и нормам, чтобы вообще может быть прописали бы, что уличных надворных туалетов вообще не должно быть. В таком случае местные исполнительные органы будут вынуждены, чтобы лицензия у школы была, чтобы школа продолжала свое существование, принимать действительно реальные меры", - подчеркнул Аймагамбетов.
"Здесь должна быть четкая дорожная карта. За один день теплые туалеты никто построить не сможет. Есть отдаленные населенные пункты. Тем не менее, проблему можно и нужно решать", – призвал министр.
Напомним, в туалете на территории школы Тараза произошло изнасилование девочки.
Досудебное расследование по части 4 статьи 120 и части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан началось в Таразе.
Полицейскими по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат, был водворен в ИВС города Тараза.