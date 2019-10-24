​Запретные осетровые

Рыбу ценных пород продолжают изымать полицейские Мангистау у нарушителей закона.
На этот раз сотрудники природоохранной полиции обнаружили и изъяли 12 рыб осетровых пород общим весом 30 кг 900 г в одной из квартир города Актау.
В тот же день изъятие ценных осетровых полицейские произвели на автодороге в одном из микрорайонов областного центра: в багажнике автомобиля обнаружены 18 рыб общим весом 52 кг 600 г.
«За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В настоящее время ведется досудебное расследование.