Запущен интернет-портал batyrlargatagzym.kz

фото из архива "КП"

В пилотном режиме сайт batyrlargatagzym.kz заработал в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. После функционал его был расширен, а данные систематизированы. На сегодняшний день на портале содержится информация о более чем 100 тыс. ветеранах-казахстанцах, и сайт будет активно пополняться, чтобы к 80-летию Великой Победы максимально собрать на нем данные о всех ветеранах. МКИ приглашает всех казахстанцев внести свой вклад в проект, поделившись информацией о ветеранах ВОВ из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы.