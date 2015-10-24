Свежий выпуск Запущен в эксплуатацию Динара ЮСУПОВА, Алматинская область

К 2019 году компания планирует производить 5 тыс. кубометров гранитного блока трех групп, 30 тыс. кв м брусчатки и 500 тыс. кубометров строи­тельной щебенки. Проект, реализуемый в рамках госпрограммы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности, был профинансирован банком RBK.

Как сообщила пресс-служба банка, объем инвест­проекта составил 256,2 млн тенге по льготной ставке 6% годовых. Первый транш был выдан в конце 2014 года, второй – в феврале 2015-го. И теперь производство заработало.