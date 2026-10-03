Запущена еще одна солнечная электростанция

Теперь в регионе 12 солнечных электростанций. Как отметил на торжественной церемонии открытия объекта аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, по поручению Главы государства в стране начинается новый инвестиционный этап с акцентом на создание современных производств в индустрии, энергетике и строительстве.

– Государство оказывает всестороннюю поддержку проектам, направленным на развитие промышленности и привлечение частных инвестиций, – подчеркнул глава региона. – Примером тому служит ввод в эксплуатацию солнечной электростанции Vigor Holding с участием казахстанского инвестора. Регион заинтересован в укреплении связей с инвесторами, и наша задача – в полной мере реализовать этот потенциал.

Как заявили инвесторы, на этом развитие проекта не завершается.

– Уже в следующем году мы планируем запустить еще две солнечные электростанции – в Шиелийском и Жанакорганском районах, – отметил генеральный директор компании Vigor Holding Айтуган Жаксымбай. – Их суммарная выработка достигнет порядка 50 миллионов киловатт-часов в год. Мощность объекта в Шиели составит 20, а в Жанакоргане – 30 мегаватт.

В следующем году в регионе планируется построить еще семь инженерных сооружений, преобразующих солнечную радиацию в электрическую энергию общей мощностью более 225 МВт. Сейчас строительство объектов ведется в Аральском и Жанакорганском районах. Возведение солнечной электростанции мощностью 10 МВт компании «Кызыл­ордаЭнерджиГаз» начнется в этом месяце.

Кроме того, разрабатывается проект строительства станции мощностью 15 МВт в Кызылорде.