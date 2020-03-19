Вместе с тем, по мнению экспертов, в стране принимаются все необходимые меры для поддержки отечественных нефтедобывающих компаний.

Как сообщил вчера в ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр энергетики Асхат Магауов, Правительством в рамках поручений Главы государства принимаются меры по обеспечению рабочими местами как можно большего числа казахстанцев. В связи с чем делегация во главе с заместителем Премьер-министра Ералы Тугжановым на днях посетила нефтяные регионы республики.

Вопросы, поднятые на встречах с руководителями нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, по его словам, сегодня активно прорабатываются. В Минэнерго, в частности, рассказали о принимаемых на законодательном уровне мерах по защите нефтедобывающих компаний от последствий резкого снижения цен на углеводородное сырье. Мерами, к примеру, предусматривается привязка рентного налога к цене на нефть.

– Если при цене 60 долларов США за баррель ставка была 11% от стои­мости экспорта, то при стоимости менее 40 долларов она составляет 0%, – пояснил вице-министр энергетики.

В свою очередь также привязана к цене на нефть и экспортная таможенная пошлина.

– В связи с резким падением котировок ситуацию на нефтяном рынке трудно назвать стабильной, но у нас есть все инструменты для поддержки наших нефтедобывающих компаний. Мы ведем постоянный ее мониторинг: объемы добычи не сокращались, работы ведутся в прежнем режиме, – заверил спикер.

По его информации, ведомством совместно с центральными государственными органами, акиматами, ассоциациями и НПО проводится работа по поддержанию стабильной работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест. Наиболее приоритетные направления – доступные кредитные ресурсы, налоговые преференции для недропользователей (НДПИ) в обмен на встречные обязательства по использованию части освободившихся средств на оказание нефтесервисных услуг.

– Президент называет крайне важной задачу обеспечения занятости, – отметил вице-министр. – В связи с ограничениями на въезд иностранных работников ставка будет делаться на подбор высококвалифицированных кадров, осуществляемый на местном рынке труда.

К примеру, на проекте ТОО «KPI» были задействованы 397 граждан КНР. Но по известной причине в Казахстан не въехал 161 гражданин Китая. Минэнерго совместно с Минтруда и акиматом Атырауской области прорабатывают меры по замещению иностранных граждан местными специалистами.

– На сегодня создана специальная комиссия по подбору местных кадров. По итогам собеседований и практических экзаменов на строительной площадке рекомендованы 50, трудоустроены 45 человек. Такая работа будет вестись на постоянной основе, – подчеркнул Асхат Магауов.

Пандемия коронавируса, как отметил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний страны Рашид Жаксылыков, стала причиной резкого снижения спроса на нефть со стороны Китая, являющегося одним из крупнейших мировых потребителей углеводородного сырья.

– При падении нефтяных цен до 25 долларов за баррель экспортная таможенная пошлина достигнет нуля, и поступления от нефтяных компаний тоже обнулятся, – заявил спикер. – При сохранении нынешних цен на «черное золото» дефицит бюджета страны может составить 1,2% ВВП, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся в 3 раза. Поэтому сохранение рабочих мест в сложившейся ситуации – первоочередная задача.

Как проинформировал эксперт, в данный момент в нефтяном сервисе страны представлено более 2 тыс. компаний, в которых занято около 200 тыс. работников. По его словам, в ближайшие месяцы улучшения ситуации на мировом рынке нефти не ожидается.

– Возможно, изменений не произойдет и в ближайшие два года. Если говорить объективно, сокращения могут затронуть не нефтегазовые предприятия и их прямых подрядчиков, а в первую очередь отечественные нефтесервисные компании. В частности, это будет связано с завершением работ на проектах и сокращением бюджетов в нефтегазовых компаниях, – прояснил ситуацию спикер. – Поэтому очень важным представляется оперативная реализация мер по снижению негативных последствий пандемии коронавируса на экономику республики.

По мнению председателя правления Centrasia Group Алмаса Кудайбергена, падение спроса на нефть уже запустило цепную реакцию, последствия которой достаточно сложно оценить.