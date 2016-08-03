Запущенная из Северной Кореи ракета упала в исключительную экономическую зону Японии

Баллистическая ракета, запущенная в КНДР, упала в исключительную экономическую зону Японии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Гэн Накатани.
"Ракета пролетела примерно 1 тыс. км и упала в 250-километровую исключительную экономическую зону Японии, к западу от полуострова Ога (префекутра Акита)", – сказал он.
Отмечается, что ракета была запущена около 8 утра по местному времени (около 02.00 мск) из провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря.