​Запущено производство серы

Лабораторные анализы первой опытной партии нового продукта – серы технической – подтвердили фактическую чистоту продукции и соответствие необходимым нормативным требованиям. Проект реализован в рамках программы модернизации и реконструкции ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». При запуске установки на технологической линии соблюдены все экологические требования по охране окружающей среды.

Новое производство стало результатом взаимодействия сотрудников группы компаний АО «КМГ-переработка и маркетинг», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ведущей подрядной компании China Petroleum Engineering (КНР), а также сотрудников Атырауского нефтеперерабатывающего завода, Павлодарского неф­техимического завода. С вводом установки на заводе созданы 27 новых рабочих мест.