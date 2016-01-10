Запуск 5G планирует Китай в 2020 году

Фото с сайта computerinfo.ru
Китай в 2020 году планирует ввести сети 5G в коммерческую эксплуатацию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Синьхуа
".
Как сообщается, исследование сетей пятого поколения начато министерством промышленности и информатизации КНР.
"В соответствии с планом исследование и тестирование 5G в Китае будут проходить с 2016 по 2018 год, они разделяются на три этапа – тестирование ключевых технологий 5G, верификация технических решений 5G и верификация системы 5G", – говорится в распространенной информации.
Отметим, что в Японии сети 5G планируется запустить в 2020 году в поддержку токийской Олимпиады. В Корее планируется начать работу сетей 5G в тестовом режиме в начале 2018 года и запустить в коммерческую эксплуатацию в конце 2020 года. Некоторые операторы США готовы начать тестирование технологий 5G уже в этом году.
Добавим, что КНР запустила разработку технологий 3G в 2001 году, а 4G – в 2008 году. Данные вышеуказанного министерства показывают, что к концу 2015 года общее число абонентов мобильной связи 4G в Китае достигло 356 млн человек, число абонентов 3G – 408 млн человек.