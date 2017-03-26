Культура
Запуск канала о казахстанском кино состоится 27 марта
Уже завтра, 27 марта, начнет свое вещание телеканал "Ел арна", сообщает Kazpravda.kz.

Контент канала будут составлять программы о кино, фильмы и сериалы отечественного производства. А молодым казахстанским режиссерам, уточнила шеф-редактор "Ел арны" Камила Камназарова телеканалу 24.kz, будет бесплатно предоставлено эфирное время для демонстрации своих работ. По словам Камназаровой, речь идет не только о художественных кинолентах, но и о короткометражных и документальных картинах.

"Работая с киношколами, кинофестивалями, с молодыми режиссерами, мы хотим показать, что мы готовы предоставить площадку для авторов, которые могут рассказать о своих работах. Первый фильм у нас будет "Ән аға" про Шамши Калдаякова. Также у нас будет фильм "Дорога домой" 2012 года. И у нас будет фильм "Құрақ көрпе", тоже достаточно такой современный фильм", – рассказала шеф-редактор.

Напомним, запуск "Ел арны" ранее анонсировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. Тогда он сообщал, что канал начнет вещание на праздник Наурыз.

Одноименный телеканал был открыт в 2000 году. Но в марте 2014 года он прекратил свое вещание. На его частоте начал работу круглосуточный информационный канал "24.KZ", позже переименованный в "Хабар24".

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