Запуск корабля Dragon к МКС отменен из-за погоды

"Плохие погодные условия нарушили условия для запуска. SpaceX отложила запуск ракетоносителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon", –
говорится в официальном заявлении NASA.
Запуск был запланирован на 10.16 мск c Мыса Канаверал во Флориде.
Компания SpaceX, которая производит ракеты Falcon, решила отменить
запуск за 30 минут до старта в связи с циклоном, сопровождающимся
дождями. Специалисты попытаются запустить аппарат в воскресенье.
Космическая капсула SpaceX содержит 2,2 тыс. кг груза NASA,
включая 3-D принтер. В агентстве надеются, что это устройство поможет
астронавтам использовать этот принтер для создания необходимых в ремонте
деталей.