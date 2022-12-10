Запуск ипотеки для среднего класса в Казахстане перенесли

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Новую ипотеку, по которой государство планирует платить за граждан часть процентной ставки БВУ, перенесли на второй квартал 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Krisha.kz.

В МИИР сообщили, что Минфин отклонил бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета на 202302025 года. Ее сумма составляла 24,5 млрд. тенге.

"Бюджетная заявка подана в министерство финансов на сумму 24.5 млрд тг для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Однако министерство финансов не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года", отметили в МИИР.

Напомним, механизм субсидирования ипотеки, который получил народное название "Новая ипотека", был презентован весной этого года. Программа направлена на поддержку среднего класса со сниженной ставкой 12 %.