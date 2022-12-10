Запуск ипотеки для среднего класса в Казахстане перенесли

Минфин отклонил заявку на финансирование ипотечной программы.
Новую ипотеку, по которой государство планирует платить за граждан часть процентной ставки БВУ, перенесли на второй квартал 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Krisha.kz.
В МИИР сообщили, что Минфин отклонил бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета на 202302025 года. Ее сумма составляла 24,5 млрд. тенге.
"Бюджетная заявка подана в министерство финансов на сумму 24.5 млрд тг для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Однако министерство финансов не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года", отметили в МИИР.
Напомним, механизм субсидирования ипотеки, который получил народное название "Новая ипотека", был презентован весной этого года. Программа направлена на поддержку среднего класса со сниженной ставкой 12 %.