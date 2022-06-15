Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Запуск новых производств в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой Yildirim Holding

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом и генеральным директором группы компаний Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Руководитель компании проинформировал главу Правительства о текущей деятельности в Казахстане и перспективах реализации новых проектов.

В настоящее время Yildirim Holding успешно работает в Актюбинской области по добыче хромовой руды и производству концентрата хрома, совместно с АО «Казгеология» ведет геологоразведку в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в рамках восполнения сырьевой базы.

Всего с 2013 года, по словам Р.Ю. Йылдырыма, холдингом инвестировано в экономику Казахстана более $500 млн.

В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Правительство РК приветствует намерение Yildirim Holding расширять инвестиции в нашу страну, учитывая, что компания входит в тройку крупнейших турецких инвесторов в Казахстане.

Премьер-министр подчеркнул важность инициированного холдингом проекта строительства завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области, в результате реализации которого Казахстан должен перейти от импорта к экспорту данного продукта в регионе.

«Безусловно, этот проект станет прорывным в истории казахстанско-турецкого инвестиционного сотрудничества. Государство уже приступило к выполнению своих обязательств по обеспечению необходимой инфраструктурой. В этой связи ожидаем начала активной фазы строительно-монтажных работ для ввода завода в эксплуатацию до 2025 года», – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Роберт Юксель Йылдырым поблагодарил казахстанских партнеров за оказываемую помощь в реализации проектов и подчеркнул готовность Yildirim Holding на расширение сотрудничества с нашей страной.

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