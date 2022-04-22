Запуск прямого рейса в США: Boeing окажет помощь Казахстану

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзером, на которой стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Боинг 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Затем Т. Ластаев и М. Фрейзер обговорили вопросы касательно открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане.

Также стороны договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения Международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между Казахстаном и США.

Исходя из мировой практики, в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка 2-2,5 млн долларов. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая текущего года специалисты Boeing посетят Нур-Султан.

Кроме того, участники встречи договорились об организации в Казахстане специальной обучающей программы компании Boeing для молодых талантов в области гражданской авиации.

Напомним, 21 января 2022 года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении".

Закон предусматривает принципы "открытого неба", в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Данное соглашение является первым в истории страны в режиме "открытого неба", то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.