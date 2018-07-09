Запуск ракеты-носителя с Байконура пройдет 10 июля

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-09" будет запущена с Байконура 10 июля, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Роскосмоса, сегодня, 9 июля, на космодроме состоится заседание государственной комиссии, которая должна дать разрешение на заправку ракеты космического назначения компонентами топлива и пуск "Союз-2.1а".
Старт с космодрома Байконур назначен на 10 июля, в 03 часа 51 минуту по времени Астаны.
Прямая трансляция подготовки к запуску и сам пуск космического грузовика "Прогресс МС-09" начнется на сайте и официальной странице госкорпорации в социальной сети "ВКонтакте" за два часа до старта.
Транспортный грузовой корабль доставит на станцию необходимые грузы для работы МКС и жизнеобеспечения работающих на орбите двух экспедиций.