Запуск российско-украинской ракеты "Зенит" с метеоспутником намечен на 11 декабря
Запуск российско-украинской ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с метеоспутником "Электро-Л" №2 предварительно запланирован на 11 декабря этого года с космодрома Байконур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Пуск РН "Зенит-2SБ" с космическим аппаратом "Электро- Л" №2 запланирован на 11 декабря 2015 года", – говорится в сообщении Роскосмоса.
Как отметили в Федеральном космическом агентстве, на Байконуре уже заправили баки спутника, после чего аппарат перевезли в монтажно-испытательный корпус, где он будет храниться до начала сборки космической головной части ракеты-носителя.
"Параллельно ведутся работы по сборке разгонного блока "Фрегат-СБ", – уточнили в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты украинского "Южмаша" помогут с запуском "Электро-Л" №2 на российско-украинском носителе. Ряд СМИ ранее сообщил, что Служба безопасности Украины не разрешает сотрудникам "Южмаша" участвовать в пусковой кампании.
"Электро-Л" №2 предназначен для многоспектральной съемки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением 1 и 4 км соответственно. Штатная периодичность съемки составляет 30 минут, но может быть сокращена до 10–15 минут в случае стихийных явлений. Аппарат был серьезно модернизирован по результатам летного испытания спутника "Электро-Л" №1 и будет выполнять те же задачи, что и предшественник, однако изменится режим съемки и качество снимков. Сканирующий комплекс аппарата будет проводить не параллельно-последовательную съемку в разных каналах, а снимать одновременно в десяти спектральных диапазонах.