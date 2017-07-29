Запуск "Союза" с Байконура наблюдали комиссары секций ЭКСПО

Общество
фото предоставлено Секретариатом Комиссара ЭКСПО-2017
Комиссары национальных секций на 49 день Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 посетили первый и крупнейший в мире космодром Байконур в Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Секретариат Комиссара ЭКСПО-2017

"В ходе визита комиссары секций посетили музей космодрома Байконур, орбитальный корабль "Буран", мемориальные домики С.П.Королева и Ю.А.Гагарина, а затем наблюдали запуск российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-05", - указано в сообщении.

Команда стартовавшего корабля: командир экипажа - российский космонавт Сергей Рязанский (РОСКОСМОС) и два бортинженера - американский космонавт Рэндольф Брезник (NASA) и итальянский космонавт Паоло Несполи (ESA). Планируемая продолжительность полета - 139 суток.



Кроме того, в рамках поездки в Кызылординскую область комиссары секций посетили мемориальный комплекс "Коркыт ата" и этноаул, которые включены в туристический маршрут выставки ЭКСПО-2017. В этноауле гости попробовали казахские национальные блюда и напитки, познакомились с культурой и традициями казахского народа.



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