Официально Запускается инновационная система продаж билетов на матчи ФК «Астана»

Это стало возможно благодаря сотрудничеству клуба «Астана» с системой по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия Тикетон. С первых матчей сезона любители футбола могут приобрести билеты он-лайн через систему «Тикетон» (сайт и мобильные приложения ticketon.kz), на сайте клуба (fca.kz), а также через партнерскую сеть Тикетона – наиболее посещаемые спортивные сайты страны sports.kz и vesti.kz, многочисленные разделы афиша (на nur.kz, zakon.kz, jam.kz, afisha.kz, yvision.kz и др.), в крупнейших торгово-развлекательных центрах городов Казахстана («Билеты Астаны» и другие), через терминалы Qiwi и Kassa24.



Покупатель на первом этапе выбирает матч, далее удобное место в любом секторе стадиона «Астана Арена», после оплаты билет прилетает на мобильный телефон и на электронную почту и можно спокойно ждать дня матча. Для беспрепятственного допуска на игру, болельщику необходимо иметь при себе распечатанный на бумаге электронный билет.



Администрация футбольного клуба отмечает, что билет на футбольные матчи можно купить как он-лайн, так и в кассах стадиона «Астана Арена» в день игры.



Стоимость билетов составит от 200 до 2000 тенге в зависимости от сектора. Дети до 7 лет допускаются на стадион бесплатно. 50% скидка предоставляется детям от 7 до 16 лет, студентам и пенсионерам (по предъявлению пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении и студенческого билета).



Также в продажу поступят абонементы на весь сезон и их стоимость составит от 3500 до 34000 тенге. В стоимость абонемента входит посещение 16 матчей Премьер Лиги, всех домашних матчей Кубка Казахстана, а также посещение матча первой игры 2 квалификационного раунда Лиги Чемпионов.



По вопросам о приобретении билетов можно обращаться по контактным телефонам компании «Тикетон»: 8 7172 4763 50, 8 777733 53 53

