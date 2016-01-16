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​Запустили супербуровую
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

Этот универсальный механизм приобретен на замену родственного, российского производства, отслужившего уже свой срок эксплуатации. Стоимость новой техники составила 213 млн 755 тыс. тенге.

По словам начальника технической службы разреза Эльдара Даутова, основные причины приобретения бурового оборудования именно этой марки – это обеспечение стабильной и высокопроизводительной работы щебеночного карьера, где техника будет эксплуатироваться. Благодаря оптимальным параметрам пневмоударного бурения, машина отличается максимальной производительностью и эффективностью при разработке крепких и очень крепких пород в сравнении с имеющимся парком станков аналогичного назначения.

…Еще одним из главных преимуществ новой техники являются безопасность и комфорт оператора и тех, кто непосредственно работает с машиной. Кабина с резиновыми виброизоляторами, сертифицированная по международным стандартам, полная эргономика сиденья оператора независимо от его роста и веса, прекрасный обзор при бурении, передвижении и манипуляции со штангами, кондиционирование и обогрев кабины, легкий доступ к машинному отсеку и освещение внутри него, уровень шума менее 80 децибел. Все это помогает снизить утомляемость оператора, а соответственно и производственные риски, связанные с этим. Станок также имеет системы контроля регулировки двигателя и компрессора, пылеулавливания и предварительной очистки.

Сегодня на разрезе «Восточный» эксплуатируются 12 буровых станков, все они обеспечивают уверенное выполнение буровых работ в сложных горно-геологических условиях разреза «Восточный» АО «ЕЭК».

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