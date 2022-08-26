Запустить социальные лифты

В Министерстве науки и высшего образования намерены адаптировать отрасль под запросы рынка труда.

В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева прошло пленарное заседание Форума науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития Нового Казахстана». Его участники обсудили основные тенденции современного образования, определили векторы развития системы высшего образования и науки.

Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов призвал ускорить развитие науки и технологий, пока Казахстан отстает от необходимого уровня технологического уклада.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Национальной академии наук призвал ученых принять активное участие в создании Нового Казахстана, в улучшении качества жизни наших граждан. Для этого нам нужно форсировать развитие науки и технологий, – отметил Ералы Тугжанов, подчеркнув, что это особенно важно для нашей страны, где 56% занятого населения занимается низкопроизводительным трудом, не приносящим высокие доходы. Причина этого кроется в слабом развитии обрабатывающих высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию высокого передела и обеспечивающих хорошие доходы для работников.

Озвучил вице-премьер и основные ахиллесовы пяты отечественной науки.

– В сфере науки необходимо решить ряд системных проб­лем: это и устаревшая научная инфраструктура, и сокращение числа ученых в два раза, слабое воспроизводство кадров, недостаточная результативность научных исследований, – перечислил Ералы Тугжанов.

Решение, по словам спикера, заключено в Концепции развития науки РК на 2022–2026 годы, утвержденной в мае текущего года и обозначившей основные направления и приоритеты развития сферы. Комплексные меры по решению прикладных проблем национального уровня предусмотрены в Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Что же предстоит сделать в рамках форсирования развития отрасли? Во-первых, бизнесу, научно-техническим институтам и университетам, отечественным предприятиям необходимы более тесные связи; отраслевым государственным органам нужно принять меры по изменению соотношения конструкторов и работников опытных производств к числу ученых.

Второе, на чем необходимо сконцентрироваться, это сис­темная поддержка ученых, которая должна стать приоритетом развития науки.

– Для эффективного воспроизводства научных кадров поручаю разработать непрерывную многоуровневую сис­тему отбора детей, склонных к научной деятельности. Такая система отбора талантов уже давно и успешно практикуется в сфере искусства. Поручаю разработать программу по привлечению талантов, по формированию нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Необходимо ускорить создание в информационных базах талантливых казахстанских ученых, привлекаемых из-за рубежа, – дал указания Ералы Тугжанов.

Третьим направлением работы в Правительстве видят модернизацию инфраструктуры научных исследований, развитие сети сертифицированных исследовательских центров и лабораторий по ключевым нап­равлениям. Для этого потребуется внесение поправок сразу в несколько кодексов для введения преференций для частных инвестиций и создания новых научных центров.

– Четвертое: в целях формирования единой государственной политики в сфере науки и высшего образования важно сконцентрировать профильные научные институты и университеты при Министерстве науки и высшего образования как уполномоченном органе. Данное поручение необходимо реализовывать поэтапно, – продолжил вице-премьер, первым же этапом обозначив увеличение доли представителей МНВО в советах директоров отраслевых вузов и НИИ.

Кроме того, с министерством должны согласовываться программы развития отраслевых вузов и научных организаций. Также до конца года МНВО необходимо обеспечить полную автоматизацию управления всех процессов научных институтов и вузов, единый доступ к лабораторной и научной базе НИИ и вузов для ученых страны и пуб­ликацию их отчетов раз в год на официальном сайте.

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что казахстанская система высшего образования должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения.

– Сегодня наблюдается серьезная проблема – низкий уровень синхронизации подготовки кад­ров с реальными потребностями рынка труда. Результатом этого становится избыточное количество специалистов в области гуманитарных наук и дефицит кадров в области инженерии и педагогики, – привел данные глава ведомства, отметив безрадостную перспективу: сейчас рынку не хватает 47 тыс. инженеров, а к 2030 году, в связи с двухкратным ростом числа выпускников школ, обозначится острая нехватка преподавателей вузов.

И тут, по словам министра, уже должна приспособиться отечественная модель высшего образования, став гибкой и адаптированной под текущие и перспективные запросы рынка труда, эффективно выполняя роль социального лифта для граждан.

– Для этого должна быть тес­ная привязка к текущей индустриальной, энергетической и аграрной политике государства. Система высшего образования не должна жить своей жизнью и развиваться в вакууме. Задача нашего министерства – выстраивание единой сквозной кадровой политики совместно со всеми ключевыми стейкхолдерами, – подчеркнул Саясат Нурбек.