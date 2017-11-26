Зарабатывать дынями научил аграриев районный аким в Кызылординской области

Экономика
Анастасия Прилепская
Фото: bnews.kz
Аким Жанакорганского района Кызылординской области Галым Амреев рассказал, как, вложив 150 тысяч тенге в выращивание дынь и других бахчевых культур, получить миллионную прибыль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Bnews.kz.

"На то, чтобы создать агрозону в 50 гектаров, у нас ушло всего 8 миллионов тенге бюджетных средств. Но какой эффект! Люди брали участки, сажали бахчевые, овощи, поставили теплицы. Участники проекта на 1 гектар земли вложили 130-150 тысяч собственных средств на семена, удобрения и в результате получили прибыль в размере от 700 тысяч до 1 миллиона тенге", – поделился аким района, представляя итоги проекта по развитию массового предпринимательства "Жанакорган – свободная бизнес-площадка".

Он отметил, что большинство участников проекта никогда ранее не занимались сельским хозяйством.

"Среди них есть госслужащий, пенсионер, учитель. Но они справились и строят дальнейшие планы, раз государство предоставляет землю тем, кто не боится работы. Главное, мы добиваемся, чтобы человека понял, что животноводческий бизнес– совсем непростое дело. Что надо не просто заводить в степи "фазенды", с которыми можно прогореть в два счета, стоит овцам заболеть. Нужно ставить все на экономическую и научную основу", – добавил Галым Амреев.

В рамках проекта, по словам акима, создаются максимально простые и комфортные условия для тех, кто желает заняться аграрным бизнесом. Для тех, кто предпочитает животноводство, на окраине Жанакоргана создали агрозону. Никаких особых требований при получении надела в этой агрозоне, снабженной электричеством и поливной водой, к человеку не предъявляется. Достаточно в администрацию поселка написать заявление о том, что хочешь получить свой участок и обязуешься его обрабатывать.

В следующем году агрозону в Жанакоргане расширят до 150 га, и в резерве есть еще земли. Потенциальным животноводам в районе тоже готовы предоставить землю, проекты откормочных площадок.

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