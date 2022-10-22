Заработал предвыборный штаб кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева

Начал действовать предвыборный штаб кандидата в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Заседание организационного комитета по этому поводу состоялось в Астане. Участие в мероприятии приняли члены политсовета и активисты.

Как было отмечено на заседании, предвыборный штаб готов к старту агитационной кампании. Подготовлена предвыборная программа кандидата, разработан дизайн раздаточных материалов, наружной рекламы, проведена работа по сбору мнений населения об имеющихся в регионах проблемах.

Руководитель предвыборного штаба Асхат Рахимжанов рассказал об итогах предагитационной работы. По его словам, в поддержку кандидата от ОСДП было собрано более чем 121 тысяча подписей во всех регионах страны, 119 тысяч из них засчитаны.

Кандидат от ОСДП начнет свою агитационную кампанию с Карагандинской области. Он уже выехал в город Шахтинск, где сегодня запланирована встреча с местными избирателями.

Также в ходе заседания представители штаба обсудили предстоящий фронт работы и обозначили ключевые цели и задачи, стоящие перед ними.