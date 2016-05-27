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​Заработала карьерная модель
Владимир ОСИПОВ

Как отметил в ходе заседания Т. Донаков, министерство активно работает над осуществлением первой институциональной реформы Плана нации «Формирование профессионального государственного аппарата». В этом контексте министр кратко доложил о состоянии государственной службы в стране.

– Общая штатная численность госслужащих Казахстана составляет около 99 тысяч человек. Из них: административных госслужащих – 98 464 человека, в том числе исполнительский корпус «Б» – 97 971 человек, управленческий корпус «А» – 493; политических служащих – 422. Таким образом, с учетом вакансий (7,6%) фактическая численность госаппарата составляет более 91 тысячи человек, – отметил Талгат Донаков.

Преобладание административных должностей по сравнению с политическими, наряду с особым статусом корпуса «А», соответствует рекомендациям ОЭСР и способствует автономности и стабильности госаппарата. Выдерживается гендерный баланс – 55% госслужащих составляют женщины, что превышает средний европейский показатель на 3,5%. Средний возраст на госслужбе составляет 38,9 года.

При этом, как подчеркнул выступающий, с началом функционирования новой модели госслужбы привлекательность работы в госаппарате значительно возросла. Значительно увеличилось количество претендентов на одну вакансию, местами в пять раз. Почти в два раза сократилась текучесть кадров. Стоит отметить и другую важную деталь: за последние три года количество госслужащих – выпускников программы «Болашақ» увеличилось на 39%.

Изменения коснулись приема на госслужбу, который начинается с низовых должностей исключительно на конкурсной основе. Карьерное продвижение осуществляется исходя исключительно из деловых и профессиональных качеств кандидатов, то есть на основе компетентностного подхода.

– Внедрена трехступенчатая система отбора, первые две ступени из которых проводятся в системе министерства. Это – тестирование на знание законодательства и оценка личных качеств. Третья ступень – собеседование, его кандидаты проходят в госоргане, куда они поступают на службу. Заработала также новая система испытательного срока для впервые принятых на госслужбу, – сообщил министр.

Принимаются меры по внедрению системы оплаты труда по результатам. Как сообщается, с министрами и акимами заключены меморандумы с конкретными показателями, за достижение которых они будут отвечать по итогам года. И за это же будут выплачиваться бонусы. Для административных госслужащих составляются индиви­дуальные планы работ, от выполнения которых будет зависеть их оплата труда.

В целях стимулирования госслужащих разработан проект указа о порядке выплаты бонусов по итогам оценки эффективности их деятельности, начата разработка так называемой факторно-балльной шкалы, внедрение которой повлияет на систему оплаты труда.

В целях приобретения нового профессионального опыта и навыков модернизирован институт ротации административных госслужащих. Кроме корпуса «А», теперь подлежат ротации руководящие служащие корпуса «Б». Принимаются меры по повышению квалификации госслужащих.

Самое главное – в результате реформ заработала карьерная модель, базирующаяся на конкурсных началах.

– Об успехе карьерной модели свидетельствует увеличение числа госслужащих, поступивших на вышестоящие долж­ности. Рост на 20% в сравнении с 2015 годом. Из общего числа всех конкурсов (общих и внут­ренних) в 77% случаев вакансии заполнялись действующими госслужащими, тогда как в прошлом году данный показатель составил лишь 26%, – подчеркнул Т. Донаков.

Речь в ходе заседания зашла также о нормах служебной этики, борьбе с коррупцией, качестве госуслуг. Особое внимание уделяется взаимодействию со вновь созданной госкорпорацией «Правительство для граждан».

По итогам отчета министра члены общественного совета во главе с Оралбаем Абдыкаримовым дали положительную оценку деятельности ведомства. Отмечено, что отчеты руководителей госорганов перед общественными советами являются дальнейшим развитием института открытости и подотчетности органов государственной власти.

О. Абдыкаримов озвучил рекомендации членов общественного совета о статусе уполномоченного по этике, праздновании предстоящего дня государственных служащих. Было предложено по итогам полугодия во всех областях, городах Астане и Алматы провести совещания совместно с акиматами с учас­тием регионального хаба, общественных советов по новым законодательным изменениям. 

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