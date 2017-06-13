Атырауская область стала первой в стране, привлекшей трудовые отряды «Жасыл ел» к археологическим раскопкам. Всего в регионе по программе «Жасыл ел» открыто 5 видов молодежных трудовых отрядов для людей от 16 до 29 лет. Это озеленительные отряды «Жасыл ел», строительные, сельскохозяйственные «Жас агро», педагогические и археологические.
По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Жасулана Бисимбиева, в начале года на одном из совещаний аким Атырауской области Нурлан Ногаев поручил увеличить количество студенческих отрядов за счет местного бюджета, подчеркнув, что Глава государства не раз акцентировал внимание на важности трудовых отрядов «Жасыл ел» в сфере занятости молодежи. Глава региона тогда сообщил, что в области 10 тыс. студентов учатся в высших учебных заведениях и 18 тыс. – в колледжах, при этом строится много объектов по госпрограммам, где бы могли быть полезными молодые люди.
Количество участников студенческих отрядов «Жасыл ел» существенно увеличено – с 600 до 2 000 человек. В разы выросло и финансирование студенческого движения исключительно за счет местного бюджета. И если в общей сложности на программу выделено 140 млн тенге, то только 39 млн из них – из республиканского бюджета, остальное же финансируется за счет средств бюджета местного. Это позволило местным властям существенно расширить спектр деятельности студенческих отрядов, внедрив их в сферы строительства, сельского хозяйства, образования и археологии.
В июне начал работу первый студенческий археологический отряд в составе 14 бойцов на территории Кызылкогинского района, в окрестностях поселка Карабау. Юноши и девушки ведут раскопки старых курганов, по предварительной информации, представляющих историческую ценность как стоянка караванов, следовавших по Великому шелковому пути. В июле и августе запланированы раскопки на территории древнего городища Сарайшык и на территории исторического памятника «Тас кешу – Керуен сарай» в Макатском районе.