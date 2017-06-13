Заработать, изучая историю малой родины Статьи 548 Рахим Койлыбаев

Атырау­ская область стала первой в стране, привлекшей трудовые отряды «Жасыл ел» к архео­логическим раскопкам. Всего в регионе по программе «Жасыл ел» открыто 5 видов молодежных трудовых отрядов для людей от 16 до 29 лет. Это озеленительные отряды «Жасыл ел», строительные, сельскохозяйственные «Жас агро», педагогические и археологические.

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Жасулана Бисимбие­ва, в начале года на одном из совещаний аким Атырауской области Нурлан Ногаев поручил увеличить количество студенчес­ких отрядов за счет местного бюджета, подчеркнув, что Глава государства не раз акцентировал внимание на важности трудовых отрядов «Жасыл ел» в сфере занятости молодежи. Глава регио­на тогда сообщил, что в области 10 тыс. студентов учатся в высших учебных заведениях и 18 тыс. – в колледжах, при этом строится много объектов по гос­программам, где бы могли быть полезными молодые люди.

Количество участников студенческих отрядов «Жасыл ел» существенно увеличено – с 600 до 2 000 человек. В разы выросло и финансирование студенческого движения исключительно за счет местного бюджета. И если в общей сложности на программу выделено 140 млн тенге, то только 39 млн из них – из республиканского бюджета, остальное же финансируется за счет средств бюджета местного. Это позволило местным властям существенно расширить спектр деятельности студенческих отрядов, внедрив их в сферы строительства, сельского хозяйства, образования и археологии.

В июне начал работу первый студенческий археологический отряд в составе 14 бойцов на территории Кызылкогинского района, в окрестностях поселка Карабау. Юноши и девушки ведут раскопки старых курганов, по предварительной информации, представляющих историческую ценность как стоянка караванов, следовавших по Великому шелковому пути. В июле и августе запланированы раскопки на территории древнего городища Сарайшык и на территории исторического памятника «Тас кешу – Керуен сарай» в Макатском районе.

