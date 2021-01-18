"Зараженными" таблетками парацетамола пугают казахстанцев

Общество
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Архивное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Пользователи Казнета советуют не принимать парацетамол с маркировкой P/500. В таблетках якобы содержится смертельно опасный вирус Мачупо. Это старый фейк, который рассылают в Сети на разных языках еще с 2011 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.





Это сообщение впервые выдумали жители Анголы в 2011 году. Тогда в нем было сказано, что новость якобы передали по местному Национальному радио. Позже при переводе на другие языки эту строчку убрали.

Миф стал популярен во многих странах. В Индии и Англии рассылку даже "подкрепляли" фотографиями мужчины и женщины, чьи тела были покрыты сыпью.

Сообщения о вирусе в таблетках неоднократно опровергались. Вирус Мачупо разносят мыши, обитающие в Боливии. О вспышках вируса за пределами этой страны не сообщалось.

Тем не менее пользователи продолжают распространять фейк. В Казахстане он впервые появился в 2017 году. Тогда слухи о "зараженных" таблетках опроверг главный эксперт Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Галымжан Мурзахметов.

"В Республике Казахстан данную информацию считаю ложной. В Комитет контроля по медицинской и фармацевтической деятельности ни по телефону, ни в письменном виде такая информация не поступала", – заявил он.

Из этого следует, что парацетамол не содержит в себе опасный вирус, а подобные сообщения – всего лишь старый фейк, переведенный с другого языка и не относящийся к Казахстану.

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