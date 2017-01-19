​Заразились «болезнью грязных рук»

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Ольга Файнштейн

Как установил департамент Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, С. хронически страдал «болезнью грязных рук» – взяточничеством. Он на системной основе получал деньги от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок на поставку медикаментов в рамках госпрограммы «Денсаулық».

Регулярными поборами со своих подчиненных занимался и руководитель департамента казначейства области МФ РК Н., в чем и был изобличен сотрудниками антикоррупционной службы. В частности, должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных (150 тыс. тенге) шефу для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Как сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции, оба подозреваемых вину признали полностью. По данным фактам проводится досудебное расследование.

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