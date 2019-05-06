​Зарегистрированы четыре кандидата

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Александра Власова

В ЦИК кандидатами были представлены документы: 22 апреля 2019 года – от Сәді-Бека Түгела, выдвиженца от республиканского общественного объединения «Ұлы Дала Қырандары», 23 апреля – от Касым-Жомарта Токаева, выдвиженца от партии «Nur Otan», 25 апреля – от Амангельди Таспихова, выдвиженца от Федерации профсоюзов Республики Казах­стан, и Дании Еспаевой, выдвиженца от Демократической партии Казахстана «Ак жол».

Кандидаты сдавали экзамены на свободное владение государственным языком, наличие которого у всех четырех зарегистрированных претендентов лингвистичес­кая комиссия подтвердила.

На основании представленных документов и решений лингвистической комиссии ЦИК установила соответствие кандидатов в Президенты требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», и им были выданы подпис­ные листы для сбора подпи­сей граждан в свою поддержку.

Для регистрации в Центральную избирательную комиссию кандидаты также представили справки органа государственных доходов о сдаче ими деклараций о доходах и имуществе; медицинские заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации; протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов рес­публиканского значения и столицы о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидатов.

В поддержку кандидата Касым-Жомарта Токаева было собрано 315 910 подписей граждан во всех 17 регионах Казахстана (14 облас­тей, 2 города республиканского значения и столица), из них достоверными были признаны 313 653 подписи.

В поддержку кандидата Сәді-Бека Түгела было собрано 122 102 подписи в 15 регионах Казахстана, из них 120 175 призна­ны достоверными.

В поддержку кандидата Амангельди Таспихова было собрано 122 770 подписей в 15 регионах Казахстана, из них 119 577 призна­ны достоверными.

В поддержку кандидата Дании Еспаевой было собрано 144 098 подписей граждан во всех 17 регионах Казахстана, из них 139 541 признаны достоверными.

Напомним, что минимально необходимое для регистрации число подписей граждан в поддержку кандидата – 118 140.

Все документы, необходимые для регистрации каждого из четырех кандидатов в Президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям.

На заседаниях 3 и 4 мая ЦИК РК приняла постановления о регист­рации Касым-Жомарта Токаева, Сәді-Бека Түгела, Амангельди Таспихова и Дании Еспаевой кандидатами в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года. Им были выданы соответствующие удостоверения.

Также всем кандидатам необходимо предоставить сведения о регистрации кандидата в Президенты в АО «Народный сберегательный банк» для открытия специального временного счета.

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