​Зарегистрированы кандидаты от АНК

ЦИК РК принято постановление о регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

– Постановлением зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, выдвинутые АНК. Им будут выданы соответствующие удостоверения, – сказал на заседании секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов. – Для регистрации предоставлены все необходимые документы: выписка из протокола заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана, документы, подтверждающие согласие кандидатов на выдвижение, их био­графические данные и справки о сдаче налоговых деклараций кандидатов и их супругов.

В списке зарегистрированных кандидатов: президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Сауытбек Абдрахманов, заместитель министра внутренних дел РК Владимир Божко, директор Дома учеников и юношей в Кызылорде Наталья Жумадильдаева, депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Роман Ким, председатель армянского этнокультурного объединения Наринэ Микаелян, депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Ахмет Мурадов, председатель правления Респуб­ликанского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов, депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Юрий Тимощенко и член правления Ассоциации дунганских этнокультурных центров Шакир Хахазов.

Кроме того, на заседании постановлением ЦИК установлены размеры расходов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от АНК на проведение агитационной кампании, покрываемые из средств республиканского бюджета.

Так, согласно постановлению, на выступление с предвыборной программой по телевидению каждому кандидату будет выделено 139 тыс. тенге; на выступление с программой по радио – 82 тыс. тенге; на публикацию в печатных изданиях двух статей – 178 тыс. тенге; на аренду помещений для встреч с избирателями – 33 тыс. тенге; на издание печатных агитационных материалов – 66 тыс. тенге; на транспортные расходы – 132 тыс. тенге.

После завершения заседания ЦИК РК состоялся семинар-совещание, в ходе которого член Центризбиркома Татьяна Охлопкова, руководители соответствующих структурных подразделений аппарата ЦИК РК, представитель Секретариата Ассамблеи народа Казахстана и зарегистрированные кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента, избираемые АНК, обсудили организационные, правовые и финансовые вопросы проведения агитационной кампании.