Зарегистрироваться по месту жительства призвали казахстанцев в МВД

Представитель МВД Шугыла Турлыбек напомнила о важности регистрации по месту жительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек напомнила, что МВД продолжает рассылку СМС-уведомлений тем гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства.

«Если вам поступило такое СМС-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации, и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений граждан, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания», - отметила она.

По ее словам, на сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца - штраф в размере 7 МРП или 21 441 тенге.

«Услуга по регистрации места жительства доступна на портале «электронного правительства», а также мобильном приложении АО «Халык Банка» - «Halyk Homebank». Проверить наличие своей регистрации по месту жительства вы можете в «личном кабинете» на портале eGov.kz либо в мобильном приложении «eGov Mobile», - резюмировала спикер.