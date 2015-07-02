Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс и китаянка Чжен Сайсай не смогли пробиться во второй круг парного разряда "Уимблдона", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
.
В первом круге Дияс и Сайсай играли против первых сеяных турнира Мартины Хингис и Сани Мирзы. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительниц Швейцарии и Индии.
Стоит заметить, что казахстанская теннисистка 1 июля вышла
в третий круг одиночного разряда "Уимблдона", обыграв в двух сетах Александру Саснович из Беларуси. Спустя несколько часов после одиночной встречи казахстанка вышла на парный матч.
Спортивный портал напоминает, что Зарина Дияс – единственная представительница Казахстана в одиночном разряде "Уимблдона". В третьем круге она сыграет против Андреа Петкович из Германии.