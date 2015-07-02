Зарина Дияс не прошла первый круг парного разряда "Уимблдона"

Спорт
828
Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс и китаянка Чжен Сайсай не смогли пробиться во второй круг парного разряда "Уимблдона", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В первом круге Дияс и Сайсай играли против первых сеяных турнира Мартины Хингис и Сани Мирзы. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительниц Швейцарии и Индии. 

Стоит заметить, что казахстанская теннисистка 1 июля вышла в третий круг одиночного разряда "Уимблдона", обыграв в двух сетах Александру Саснович из Беларуси. Спустя несколько часов после одиночной встречи казахстанка вышла на парный матч.

Спортивный портал напоминает, что Зарина Дияс – единственная представительница Казахстана в одиночном разряде "Уимблдона". В третьем круге она сыграет против Андреа Петкович из Германии.

Популярное

Все
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Бектенов открыл международный турнир на Кубок Президента РК…
Юношеские Азиатские игры: у Казахстана – второе "золото"
В Актобе открылся еще один спортивный комплекс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]