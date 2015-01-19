Зарина Дияс одержала победу на старте Australian Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась во второй круг в первом сезоне турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В первом круге Зарина Дияс, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась со 149-й ракеткой мира Урсулой Радваньской из Польши. Проиграв первую партию со счетом 3:6, вторую на свой счет записала казахстанская теннисистка – 6:4.
Решающий сет Зарина Дияс начала с брейка, на что соперница ответила обратным, но затем казахстанка взяла три розыгрыша подряд, в итоге сумев выиграть партию со счетом 6:2, а вместе с ней и весь матч.
"В следующем круге соревнований Зарина Дияс сыграет со словацкой теннисисткой Анной Шмидловой, которая в трех сетах взяла верх над Шанель Схеперс из ЮАР – 6:4, 4:6, 6:2", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что позднее в борьбу на Australian Open вступит еще одна казахстанская теннисистка Ярослава Шведова. Ее соперницей по первому кругу будет чешка Люси Шафаржова.